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Програмне забезпечення Audiokinetic Wwise зробило революцію в створенні аудіо, розробці звукового механізму та аудіоінструментах для розробників ігор та інтерактивних медіа.

Вебсайт: audiokinetic.com

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