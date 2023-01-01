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Runestone Academy

Runestone Academy

runestone.academy

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Місія Runestone Interactive – демократизувати підручники для 21 століття. Ціни на підручники занадто високі, а паперові підручники занадто старомодні. Ми змінюємо це. - Вільно доступні книги з відкритим кодом - Прості у використанні інструменти для створення книг Runestone - Послуги хостингу для вашого курсу.

Вебсайт: runestone.academy

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