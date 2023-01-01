Якщо ви учасник Audible, ви можете слухати понад 120 000 відповідних творів скільки завгодно. У додатку ви можете слухати бізнес-книги, англійську, ракуго та класичну літературу, яку читають актори голосу. Amazon Audible Japan.

Вебсайт: audible.co.jp

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «オーディブル». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.