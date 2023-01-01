WebCatalog
オーディブル

オーディブル

audible.co.jp

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «オーディブル» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Якщо ви учасник Audible, ви можете слухати понад 120 000 відповідних творів скільки завгодно. У додатку ви можете слухати бізнес-книги, англійську, ракуго та класичну літературу, яку читають актори голосу. Amazon Audible Japan.

Вебсайт: audible.co.jp

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «オーディブル». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

goo辞書

goo辞書

dictionary.goo.ne.jp

dアニメストア

dアニメストア

animestore.docomo.ne.jp

abceed

abceed

abceed.com

Note

Note

note.com

BBC 日本語

BBC 日本語

bbc.com

DocBase

DocBase

docbase.io

gooランキング

gooランキング

ranking.goo.ne.jp

Jooto

Jooto

jooto.com

スタディサプリ

スタディサプリ

studysapuri.jp

Zenn

Zenn

zenn.dev

AKB48グループ

AKB48グループ

dmm.com

出前館

出前館

demae-can.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності