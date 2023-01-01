Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Jooto» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Jooto — це інструмент управління завданнями та проектами в стилі Канбан, який використовують понад 260 000 людей. Основною операцією є просто перетягування. Ви також можете керувати завданнями за допомогою діаграм Ганта та проектів. Легше зрозуміти статус учасників проекту, що полегшує керування.

Вебсайт: jooto.com

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