Впроваджено понад 80 000 компаній. №1 у щорічному рейтингу ІТ-трендів 8 років поспіль. Він має всі функції, необхідні для керування відвідуваністю, включаючи керування відвідуванням, керування змінами, керування оплачуваною відпусткою та керування понаднормовою роботою, і оскільки його можна використовувати безкоштовно, це значно скорочує витрати та робочий час порівняно з картками робочого часу.

Вебсайт: jobcan.ne.jp

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