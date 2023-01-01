abceed — це програма для навчання англійської мови зі штучним інтелектом, яка рекомендує вам найбільш підходящі слова та задачі з широкого спектру популярних навчальних матеріалів англійської мови, допомагаючи вам покращити свої навички англійської мови за найкоротший час.

Вебсайт: abceed.com

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