Article.Audio — це інструмент на основі штучного інтелекту, який перетворює письмовий вміст у високоякісні аудіоверсії, що дозволяє користувачам слухати статті, а не читати їх. Інструмент використовує технологію Thundercontent для створення природного звучання людського голосу понад 140 мовами, що робить його чудовим інструментом як для творців контенту, так і для користувачів. Article.Audio пропонує користувачам можливість позначати та впорядковувати аудіо, дозволяючи легко ділитися та розповсюджувати посилання на аудіо з друзями або вбудовувати в різні цифрові платформи. Інструмент має зручний інтерфейс, інструменти для редагування аудіо та забезпечує цілодобову підтримку в чаті та електронною поштою. Завдяки бездоганній інтеграції в різні цифрові платформи та гнучким ціновим параметрам Article.Audio допомагає компаніям охопити ширшу аудиторію, підвищити рівень сприйняття читачами та покращити залучення, одночасно збільшуючи доступність для всіх.

Вебсайт: article.audio

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