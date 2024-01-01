Article.Audio

Article.Audio

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Вебсайт: article.audio

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Article.Audio — це інструмент на основі штучного інтелекту, який перетворює письмовий вміст у високоякісні аудіоверсії, що дозволяє користувачам слухати статті, а не читати їх. Інструмент використовує технологію Thundercontent для створення природного звучання людського голосу понад 140 мовами, що робить його чудовим інструментом як для творців контенту, так і для користувачів. Article.Audio пропонує користувачам можливість позначати та впорядковувати аудіо, дозволяючи легко ділитися та розповсюджувати посилання на аудіо з друзями або вбудовувати в різні цифрові платформи. Інструмент має зручний інтерфейс, інструменти для редагування аудіо та забезпечує цілодобову підтримку в чаті та електронною поштою. Завдяки бездоганній інтеграції в різні цифрові платформи та гнучким ціновим параметрам Article.Audio допомагає компаніям охопити ширшу аудиторію, підвищити рівень сприйняття читачами та покращити залучення, одночасно збільшуючи доступність для всіх.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для перетворення тексту в мову

Вебсайт: article.audio

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Альтернативи

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

VEED

VEED

veed.io

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

Speechify

Speechify

speechify.com

D-ID

D-ID

d-id.com

HeyGen

HeyGen

heygen.com

MetaVoice

MetaVoice

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