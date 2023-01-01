ANTON — безкоштовний навчальний додаток для школи. Повна комплексна навчальна програма з усіх предметів: читання та письмо, математика, природознавство, мови та музика для дитячого садка до 8 класу.

Вебсайт: anton.app

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