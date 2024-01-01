Al Hadith

Al Hadith

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Вебсайт: ihadis.com

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iHadth — це колекція хадисів пророка Мухаммеда (محمد (صلى الله عليه و سلم (мир йому). Додаток містить понад 49000 хадисів із найбільш визнаних і автентичних книг хадисів, включаючи шість книг хадисів, також відомих як Кутуб ас-Сітта або Сіхаха Сітта (що означає «автентична шістка»).

Вебсайт: ihadis.com

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