Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «FP Notebook» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

FPnotebook.com — це медична довідка швидкого доступу для лікарів первинної ланки та невідкладної допомоги. Започаткована в 1995 році, ця колекція зараз містить 6407 взаємопов’язаних тематичних сторінок, розділених на дерево з 31 спеціальної книги та 722 розділів. Зміст оновлюється щомісяця систематичними оглядами літератури та конференціями.

Вебсайт: fpnotebook.com

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