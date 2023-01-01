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FP Notebook

FP Notebook

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Вебсайт: fpnotebook.com

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FPnotebook.com — це медична довідка швидкого доступу для лікарів первинної ланки та невідкладної допомоги. Започаткована в 1995 році, ця колекція зараз містить 6407 взаємопов’язаних тематичних сторінок, розділених на дерево з 31 спеціальної книги та 722 розділів. Зміст оновлюється щомісяця систематичними оглядами літератури та конференціями.

Вебсайт: fpnotebook.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «FP Notebook». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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