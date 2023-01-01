WebCatalog
Web Sudoku

Web Sudoku

websudoku.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Web Sudoku çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sınırsız sudoku bulmacasını çevrimiçi oynayın. Kolaydan Kötüye dört seviye. iPhone, iPad ve Android dahil tüm tarayıcılar, tabletler ve telefonlarla uyumludur.

Web Sitesi: websudoku.com

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