Royale Dudes ücretsiz bir IOGame'dir. Royaledudes.io'nun zorlu ve karmakarışık dünyasına hoş geldiniz. Bu oyun, Fransa'da Big Mac'in Fransızca versiyonunu sipariş etmek isteyen birkaç gangster kardeşinin oyunu değil, battle royale'lerle ilgili bir oyun.

Web Sitesi: royaledudes.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Royale Dudes ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.