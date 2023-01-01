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Sit down, relax and get ready to draw some amazing mandala designs in O Mandala! In O Mandala, you get to draw on a special mirrored drawing board. This board mirrors what you draw along up to 100 axles. This mirroring effect makes it so your drawing forms a nice symmetrical pattern. There's tons of different brush sizes, colours and pencils to chose from to make your mandala design perfect! Unleash your creativity and chill with O Mandala!

Web Sitesi: poki.com

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