Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Fluffy Out çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Fluffy Out, sevimli, tüylü uzaylıları kurtarmak için bir göreve çıktığınız bir bulmaca macera oyunudur. Onları uzay gemilerine yönlendirmek ve eve götürmek için, düşebilmeleri için oyun tahtasındaki pimleri çıkarmanız gerekecek. Ancak gizlenen bombalara dikkat edin! Her biri benzersiz zorluklar sunan, fethedilecek yüzlerce seviye ve kilidini açacak bir ton tüylü uzaylı varken her zaman yapacak bir şeyler vardır. Tüyleri eve götürebilir misin?

Web Sitesi: poki.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fluffy Out ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.