Draw Pixel Art

Draw Pixel Art

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Draw Pixel Art, piksel resimlerini hassasiyetle tamamlamanız için sizi zorlayan bir çizim oyunudur! Aralarından seçim yapabileceğiniz 30'dan fazla sevimli resim ile kendinizi yaratıcılık dünyasına kaptıracaksınız. Göreviniz verilen örneği takip ederek her pikseli doğru renkle doldurmaktır. İşiniz bittiğinde, resmi tam olarak gösterildiği gibi yeniden oluşturup oluşturmadığınızı görmek için "tamam"ı tıklayın. Piksel sanatını çizmede kim iyidir?

Web Sitesi: poki.com

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