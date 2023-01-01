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Bubbleshooter

Bubbleshooter

poki.com

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Bubbleshooter, o zamandan beri masaüstü ve mobil cihazlarda mevcut olan klasik oyunlardan biridir. Bubbleshooter'da amacınız baloncukları vurup yok etmektir. Üç veya daha fazlasını bir demet halinde topladığınızda kabarcıklar kaybolacaktır.

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