Bubbleshooter, o zamandan beri masaüstü ve mobil cihazlarda mevcut olan klasik oyunlardan biridir. Bubbleshooter'da amacınız baloncukları vurup yok etmektir. Üç veya daha fazlasını bir demet halinde topladığınızda kabarcıklar kaybolacaktır.

Web Sitesi: poki.com

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