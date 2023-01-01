Panini, resmi lisanslı koleksiyon ürünlerinde dünya lideridir ve ticari kartlar, çıkartmalar, çizgi romanlar ve çocuk dergilerinin önde gelen çok uluslu yayıncısıdır.

Web Sitesi: paniniamerica.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Panini America ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.