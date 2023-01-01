WebCatalog
OpenDota

OpenDota

opendota.com

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OpenDota, gönüllüler tarafından geliştirilmiş, Dota 2 verileri sağlayan açık kaynaklı bir platformdur. Sıradan kullanıcıların toplanan verilere göz atması için bir web arayüzünün yanı sıra geliştiricilerin bu verilerle kendi uygulamalarını oluşturmalarına olanak tanıyan bir API sağlar. Veriler Steam WebAPI'nin yanı sıra .dem dosyalarının tekrar ayrıştırılması yoluyla toplanır. Tekrar dosyası, dosyayı işlemek için harcanan ek CPU süresi pahasına WebAPI'den çok daha fazla veri içerir. Sonuç olarak, tekrar ayrıştırma yalnızca oynanan maçların bir alt kümesi için yapılabilirken, herkese açık her maç için API'den temel veriler toplanır.

Web Sitesi: opendota.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, OpenDota ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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