WebCatalog
BlueStacks X

BlueStacks X

x.bluestacks.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Web Sitesi: x.bluestacks.com

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