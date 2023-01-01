Zvuk, hayatın her anı için müziği sihirli bir şekilde seçen bir yayın hizmetidir. Binlerce seçilmiş çalma listesi, en iyiler listeleri ve kişiselleştirilmiş öneriler — hepsi tek bir uygulamada. Aboneliğin ilk ayı tüm yeni kullanıcılar için ücretsizdir.

Web Sitesi: zvuk.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Звук ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.