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Zoho Workerly

Zoho Workerly

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Web Sitesi: zoho.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Geçici Personel Alımı için Zoho Workerly. Zoho Workerly'nin çalışan planlama yazılımı, ajansların müşteri ve geçici veritabanlarını yönetmelerine, müşteri gereksinimlerine göre işleri planlamalarına, zaman çizelgeleri oluşturmalarına ve faturaları tek bir arayüzde göndermelerine olanak tanır.

Web Sitesi: zoho.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zoho Workerly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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