Zenodo
zenodo.org
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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zenodo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: zenodo.org
Yasal Uyarı: WebCatalog, Zenodo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
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Send Anywhere
send-anywhere.com
arXiv.org
arxiv.org
LinkPreview
my.linkpreview.net
ChatPDF
chatpdf.com
FamilySearch
familysearch.org
Zenkit Base
base.zenkit.com
Conjointly
run.conjoint.ly
Papers
app.readcube.com
Swimsuits For All
swimsuitsforall.com
ResearchGate
researchgate.net
LabArchives
mynotebook.labarchives.com
R Upskill
upskill.researcher.life