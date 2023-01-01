WebCatalog
Zenodo

Zenodo

zenodo.org

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zenodo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Zenodo, CERN ve OpenAIRE tarafından oluşturulmuş, araştırmacıların her boyutta, formatta ve tüm araştırma alanlarındaki araştırma çıktılarını paylaşmasına ve korumasına olanak tanıyan ücretsiz ve açık bir dijital arşivdir.

Web Sitesi: zenodo.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zenodo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Zenkit Base

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Conjointly

Conjointly

run.conjoint.ly

Papers

Papers

app.readcube.com

Swimsuits For All

Swimsuits For All

swimsuitsforall.com

ResearchGate

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researchgate.net

LabArchives

LabArchives

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R Upskill

R Upskill

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