Zenodo, CERN ve OpenAIRE tarafından oluşturulmuş, araştırmacıların her boyutta, formatta ve tüm araştırma alanlarındaki araştırma çıktılarını paylaşmasına ve korumasına olanak tanıyan ücretsiz ve açık bir dijital arşivdir.

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