WebCatalog
Send Anywhere

Send Anywhere

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: send-anywhere.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Send Anywhere çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dosyaları tüm cihazlarınızda paylaşmanın en kolay yolu. İstediğiniz boyut ve türdeki dosyaları istediğiniz kadar, üstelik ücretsiz olarak gönderin!

Web Sitesi: send-anywhere.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Send Anywhere ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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