Zendo, özel ve ürünleştirilmiş hizmetlerden aboneliklere kadar hizmetlerin satışını kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir yazılımdır. Girişimcilerin ve ajansların otomasyon yardımıyla iç süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Kendi iş akışlarınızı oluşturun, otomatik olarak fatura oluşturun ve müşterilerinizin kolayca satın alma işlemi gerçekleştirebileceği profesyonel görünümlü bir Hizmet Kataloğuyla övünün. Bu, bir kontrol paneli yerine, her yeni müşterinin isteğinin bir konuşma dizisi oluşturduğu, operasyonların merkezi olarak sohbeti öneren basit ve şık bir çözümdür. Fiyat tekliflerini, faturaları, ödemeleri ve mesajları gönderdiğiniz yerdir. Sekmeler veya uygulamalar arasında geçiş yapmayı tamamen unutun ve her şeyi tek bir yerden yapın. Zendo, özel alan adından markalı renklere ve hatta kendi kişiselleştirilmiş sohbet robotunuza kadar çeşitli beyaz etiket seçenekleriyle size özel hale getirilebilir! Ekibinizi toplayın ve bu kullanımı kolay, sezgisel yazılımla işletmenizin gelişmesini sağlayın.

Web Sitesi: getzendo.io

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