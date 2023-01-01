YOOX Net-a-Porter Group S.p.A., 5 Ekim 2015'te Yoox Group ile Net-a-porter Group'un birleşmesinden sonra kurulmuş bir İtalyan çevrimiçi moda perakendecisidir. Yoox, Federico Marchetti tarafından 2000 yılında Milano'da, Net-a-Porter ise 2000 yılında Natalie Massenet tarafından Londra'da kuruldu.

Web Sitesi: yoox.com

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