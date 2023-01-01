Яндекс Интернетометр

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yandex.Internetometer - İnternet hızını kontrol etme İnternet hız testi. IP adresi, işletim sistemi, tarayıcı sürümü, çerezler, ekran çözünürlüğü ve diğer sistem parametreleri.

Web Sitesi: yandex.ru

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