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Яндекс Аудитории

Яндекс Аудитории

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Web Sitesi: audience.yandex.ru

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Яндекс Аудитории çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Çevrimdışı ve çevrimiçi verilere dayalı segmentler oluşturun.

Web Sitesi: audience.yandex.ru

Yasal Uyarı: WebCatalog, Яндекс Аудитории ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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