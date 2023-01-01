WebCatalog
Xoom

Xoom

xoom.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Xoom çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Xoom Corporation, tüketicilerin Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan 131 ülkeye para göndermesine, fatura ödemesine ve cep telefonlarını yeniden yüklemesine olanak tanıyan bir elektronik fon transferi veya havale sağlayıcısıdır.

Web Sitesi: xoom.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Xoom ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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casio.com

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target.com

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app.riamoneytransfer.com

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Southwest Airlines

southwest.com

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