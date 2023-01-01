Xoom Corporation, tüketicilerin Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan 131 ülkeye para göndermesine, fatura ödemesine ve cep telefonlarını yeniden yüklemesine olanak tanıyan bir elektronik fon transferi veya havale sağlayıcısıdır.

Web Sitesi: xoom.com

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