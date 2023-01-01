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Amtrak

Amtrak

amtrak.com

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Amtrak adıyla faaliyet gösteren Ulusal Demiryolu Yolcu Şirketi, bitişik Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'daki dokuz şehre orta ve uzun mesafe şehirlerarası demiryolu hizmeti sağlayan bir yolcu demiryolu hizmetidir.

Web Sitesi: amtrak.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Amtrak ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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