Amtrak adıyla faaliyet gösteren Ulusal Demiryolu Yolcu Şirketi, bitişik Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'daki dokuz şehre orta ve uzun mesafe şehirlerarası demiryolu hizmeti sağlayan bir yolcu demiryolu hizmetidir.

Web Sitesi: amtrak.com

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