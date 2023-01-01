Wikitravel

Gezilecek yerler, oteller, restoranlar, seyahat ipuçları ve daha fazlası hakkında güncel bilgiler içeren açık kaynaklı seyahat rehberi. Dünyanın dört bir yanından Wikigezginler tarafından yazılan ücretsiz ve güvenilir tavsiyeler.

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