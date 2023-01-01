Skift
skift.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Skift çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: skift.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Skift ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Honolulu Star-Advertiser
staradvertiser.com
Newsday
newsday.com
Vanguard News
vanguardngr.com
ABC News
abcnews.go.com
NewsNation
newsnationnow.com
ABC7 News
abc7news.com
Reuters
reuters.com
The Sydney Morning Herald
smh.com.au
ABC 7 New York
abc7ny.com
The Japan News
japannews.yomiuri.co.jp
Chicago Tribune
chicagotribune.com
Austin American-Statesman
statesman.com