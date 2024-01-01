Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yetenekler ve sermaye piyasası uzmanları alım satım fikirlerini herkesin görebileceği şekilde paylaşabilirler. Herkes mevcut sermayesine bakılmaksızın favorilerini seçebilir ve borsada işlem gören bir finansal ürün aracılığıyla bu ticaret fikirlerinden kar elde edebilir.

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