Wikifolio

Wikifolio

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Yetenekler ve sermaye piyasası uzmanları alım satım fikirlerini herkesin görebileceği şekilde paylaşabilirler. Herkes mevcut sermayesine bakılmaksızın favorilerini seçebilir ve borsada işlem gören bir finansal ürün aracılığıyla bu ticaret fikirlerinden kar elde edebilir.
Kategoriler:
Finance
Diğer İşletme Finansmanı Sağlayıcıları

Web Sitesi: wikifolio.com

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Holvi

holvi.com

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Lendio

Lendio

lendio.com

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fundbox.com

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Vouch

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