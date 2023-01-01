WebCatalog
WeCom

WeCom

work.weixin.qq.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde WeCom çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

企业微信 WeCom, Tencent WeChat ekibi tarafından şirketler için oluşturulmuş profesyonel bir ofis yönetim aracıdır. WeChat mesajları, mini programlar ve WeChat Pay ile bağlantılı olarak WeChat ile uyumlu güçlü bir mesajlaşma özelliğine sahiptir ve şirketlerin kuruluş içinde ve dışında verimli çalışma ve yönetim deneyimi elde etmelerine yardımcı olmak için çok çeşitli ücretsiz OA uygulamalarıyla birlikte gelir. Kapsamlı güvenlik, uluslararası yetkili sertifikasyon ve banka düzeyinde şifreleme ile şirketinizin veri güvenliğini sağlayacaktır.

Web Sitesi: work.weixin.qq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, WeCom ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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