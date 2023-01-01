企业微信 WeCom, Tencent WeChat ekibi tarafından şirketler için oluşturulmuş profesyonel bir ofis yönetim aracıdır. WeChat mesajları, mini programlar ve WeChat Pay ile bağlantılı olarak WeChat ile uyumlu güçlü bir mesajlaşma özelliğine sahiptir ve şirketlerin kuruluş içinde ve dışında verimli çalışma ve yönetim deneyimi elde etmelerine yardımcı olmak için çok çeşitli ücretsiz OA uygulamalarıyla birlikte gelir. Kapsamlı güvenlik, uluslararası yetkili sertifikasyon ve banka düzeyinde şifreleme ile şirketinizin veri güvenliğini sağlayacaktır.

Web Sitesi: work.weixin.qq.com

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