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WaniKani, kanji öğrenmeyi kolaylaştırmak için anımsatıcıları ve SRS'yi kullanan Japonca radikaller, kanji ve kelime öğrenme web uygulamasıdır.

Web Sitesi: wanikani.com

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