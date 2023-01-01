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WaniKani

WaniKani

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Web Sitesi: wanikani.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

WaniKani, kanji öğrenmeyi kolaylaştırmak için anımsatıcıları ve SRS'yi kullanan Japonca radikaller, kanji ve kelime öğrenme web uygulamasıdır.

Web Sitesi: wanikani.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, WaniKani ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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