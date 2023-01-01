WebCatalog
Voices

Voices

voices.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Voices çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Profesyonel küresel seslendirme sanatçılarını çevrimiçi olarak hızlı ve kolay bir şekilde işe alın. Bugün ücretsiz bir iş ilanı verin ve birkaç dakika içinde projeniz için seçmeler ve teklifler alın. Voices, 2 milyondan fazla üyesiyle dünyanın 1 numaralı ses pazarıdır. 2005'ten beri en büyük ve en sevilen markalar, projelerini hayata geçirecek profesyonelleri bulmalarına yardımcı olmak için Voices'a güveniyor.

Web Sitesi: voices.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Voices ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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