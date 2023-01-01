WebCatalog
VentaVid

VentaVid

ventavid.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde VentaVid çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

VentaVid, kişiselleştirilmiş video mesajları çekmenizi ve bunları sizi daha fazla müşteriye bağlayan etkileyici etkileşimli sayfalar olarak paylaşmanızı kolaylaştırır.

Web Sitesi: ventavid.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, VentaVid ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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