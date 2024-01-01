WebCatalog

everviz

everviz

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Web Sitesi: everviz.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde everviz çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

everviz, etkileşimli grafikler ve haritalar oluşturmanıza yardımcı olan çevrimiçi bir görselleştirme aracıdır. Etkileşimli görselleştirmelerinizi web sitenize, blogunuza veya intranetinize yerleştirin; bunları resim veya PDF olarak dışa aktarın. Güzel etkileşimli görselleştirmelerle hikayeler anlatmanın mesajın anlaşılmasını daha kolay ve daha ilgi çekici hale getirdiğine inanıyoruz. Misyonumuz, herkesin ilgi çekici hikayeler anlatmak için çarpıcı görselleştirmeler oluşturmasını ve yayınlamasını kolaylaştırmaktır. Verileri doğrudan girin, düzenleyiciye bir CSV dosyası bırakın, Excel'den kopyalayıp yapıştırın veya Google E-Tablo entegrasyonumuz aracılığıyla canlı verilere bağlanın. Sezgisel düzenleyicimiz, verilerinizin öne çıkmasını sağlamak için grafik türünü seçmenize, metni, yazı tiplerini ve renkleri düzenlemenize olanak tanır.

Web Sitesi: everviz.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, everviz ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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