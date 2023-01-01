Şifa profesyonelleri için bir yapay zeka asistanı. Upheal, otomatik ilerleme notları ve akıllı yerleşik analizlerle terapistlerin ve koçların zamandan ve enerjiden tasarruf etmesine yardımcı olur.

Web Sitesi: upheal.io

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