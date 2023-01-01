WebCatalog
Upheal

Upheal

app.upheal.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Upheal çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Şifa profesyonelleri için bir yapay zeka asistanı. Upheal, otomatik ilerleme notları ve akıllı yerleşik analizlerle terapistlerin ve koçların zamandan ve enerjiden tasarruf etmesine yardımcı olur.

Web Sitesi: upheal.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Upheal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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