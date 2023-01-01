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Elsevier, kurumların ve profesyonellerin bilimi ilerletmesine, sağlık hizmetlerini ilerletmesine ve performansı artırmasına yardımcı olan küresel bir bilgi analitiği şirketidir.

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