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Blind

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Web Sitesi: teamblind.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Blind, dünya çapında 3,2 milyondan fazla profesyonelin içgörülerini paylaştığı, dürüst geri bildirim sağladığı, şirket kültürünü geliştirdiği ve ilgili kariyer bilgilerini keşfettiği güvenilir bir topluluktur.

Web Sitesi: teamblind.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Blind ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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