Truth Social, siyasi ideoloji temelinde ayrımcılık yapmadan açık, özgür ve dürüst küresel sohbeti teşvik eden Amerika'nın "Büyük Çadır" sosyal medya platformudur.

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