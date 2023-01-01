WebCatalog
Truth Social

Truth Social

truthsocial.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Truth Social çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Truth Social, siyasi ideoloji temelinde ayrımcılık yapmadan açık, özgür ve dürüst küresel sohbeti teşvik eden Amerika'nın "Büyük Çadır" sosyal medya platformudur.

Web Sitesi: truthsocial.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Truth Social ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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