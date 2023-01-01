WebCatalog
GETTR

GETTR

gettr.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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GETTR, ifade özgürlüğü, bağımsız düşünce, siyasi sansürü reddetme ve “kültürü iptal etme” ilkeleri üzerine kurulmuş yepyeni bir sosyal medya platformudur. Sınıfının en iyisi teknolojiyle amacımız, dünya çapında özgürlük ve demokrasiyi paylaşmak için bir fikir pazarı yaratmaktır.

Web Sitesi: gettr.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GETTR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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