Record, akıllı çözünürlük önerileri sağlamak amacıyla kullanıcıların verilerini toplamak ve anlamak için yapay zekayı kullanan bir CX platformudur.

Web Sitesi: torecord.it

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