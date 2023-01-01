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Cradle

Cradle

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Web Sitesi: cradle.bio

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cradle çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Daha iyi proteinler tasarlayın. Cradle, güçlü tahmin algoritmaları ve yapay zeka tasarım önerilerini kullanarak biyologların rekor sürede gelişmiş proteinler tasarlamasına yardımcı oluyor.

Web Sitesi: cradle.bio

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cradle ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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