WebCatalog
TDMAX

TDMAX

tdmax.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TDMAX çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

TDMAX'te en iyi yerel, resmi olmayan ve orijinal içeriğe sahipsiniz. TDMAX uygulaması TD+ ve TD+ 2'nin en iyilerine, FUTV, terfi ligi, kadın futbolu, elemeler ve FIFA Dünya Kupalarından tüm canlı birinci lig maçlarına ve ayrıca TDMAX ORIGINALS tarafından üretilen benzersiz yerel içeriğe sahiptir.

Web Sitesi: tdmax.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TDMAX ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Ecuafact

Ecuafact

app.ecuafact.com

Halaxia

Halaxia

halaxia.com

Telemundo

Telemundo

telemundo.com

DIRECTV GO

DIRECTV GO

directvgo.com

LaComer

LaComer

lacomer.com.mx

Coppel

Coppel

coppel.com

RTVE Radio

RTVE Radio

rtve.es

UASD Virtual

UASD Virtual

soft2.uasd.edu.do

Udeki

Udeki

app.udeki.com

Additio

Additio

web.additioapp.com

El País

El País

elpais.com

Farmacias Ahumada

Farmacias Ahumada

farmaciasahumada.cl

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası