WebCatalog
Tarteel

Tarteel

app.tarteel.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tarteel çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tarteel, dünyanın ilk yapay zeka destekli Kuran uygulamasıdır ve Kuran yolculuğunuzu ilerletmek için tam da ihtiyacınız olan şeydir. Allah'ın sözleriyle daha önce hiç olmadığı kadar etkileşime geçmekten bir dokunuş uzaktasınız ve ihtiyacınız olan tek şey sesiniz. Mikrofona dokunun, okuyun ve ayetlerin önünüzde belirmesini izleyin.

Web Sitesi: tarteel.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tarteel ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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