Tarteel, dünyanın ilk yapay zeka destekli Kuran uygulamasıdır ve Kuran yolculuğunuzu ilerletmek için tam da ihtiyacınız olan şeydir. Allah'ın sözleriyle daha önce hiç olmadığı kadar etkileşime geçmekten bir dokunuş uzaktasınız ve ihtiyacınız olan tek şey sesiniz. Mikrofona dokunun, okuyun ve ayetlerin önünüzde belirmesini izleyin.

Web Sitesi: tarteel.ai

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