Foodie Truck, gıda kamyonu bulma uygulamasıdır. Foodie Truck uygulamasıyla ihtiyacınız olan tüm bilgileri almak için yalnızca bir dokunuş uzaktasınız. Yemek kamyonu sahibini arayıp güncel lokasyonu ve çalışma saatlerini sormanıza gerek yok.

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