Element Call

Matris görüntülü arama. Tamamen Matrix tarafından desteklenen dünyanın ilk merkezi olmayan sesli ve görüntülü konferans uygulaması

Web Sitesi: call.element.io

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