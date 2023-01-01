WebCatalog
Tamara

Tamara

tamara.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tamara çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Alışveriş eğlenceli olmalı, stres olmamalı. Tamara ile ödemelerinizi tamamen faizsiz olarak bölebilirsiniz. Hayal gücüyle değil, bir ödeme aracı; Ödeme sırasında Tamara'yı seçin ve faturanızı faizsiz ödemelere bölün

Web Sitesi: tamara.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tamara ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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