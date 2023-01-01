WebCatalog
Qixeo

Qixeo

app.qixeo.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Qixeo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Fotoğrafçılar ve stüdyolar için kolaylaştırılmış iş akışı ve ödemeler. Üretim sonrası boru hattınız size daha azını sağlamalıdır. Qixeo'yu deneyin ve daha az gidiş-geliş, ödemelerde daha az zorluk ve daha az müşteri yönetimi deneyimi yaşayın.

Web Sitesi: qixeo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Qixeo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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